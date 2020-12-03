PFDK Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarını açıkladı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada;

Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajlarının zamanında tamamlanamamasından dolayı 150 bin lira, Fenerbahçe'ye ise yine aynı karşılaşmada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin ve kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verildiği belirtildi.