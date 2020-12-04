Taylan Antalyalı'ya devre arası dopingi yolda! Galatasaray yönetimi harekete geçti

YÖNETİM FATİH TERİM'LE DE GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.