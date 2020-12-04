Taylan Antalyalı'ya devre arası dopingi yolda! Galatasaray yönetimi harekete geçti
Taraftarların ‘Cesur Yürek’ diye seslendiği Taylan Antalyalı’ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 zam yapacak. Yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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YÖNETİM FATİH TERİM'LE DE GÖRÜŞTÜ
Taraftarların 'Cesur Yürek' diye seslendiği Taylan Antalyalı'ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 zam yapacak.
TAYLAN HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.
YÖNETİM FATİH TERİM'LE DE GÖRÜŞTÜ
Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.