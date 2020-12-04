04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray ve Başakşehir'den Kenan Karaman’a teklif

Galatasaray ve Başakşehir'den Kenan Karaman’a teklif

Sezon sonu Düsseldorf’la sözleşmesi bitecek olan ’la ilgili önemli bir iddia geldi. Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların ve olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, “’ye gelmek isterim” demişti.

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
Galatasaray ve Başakşehir'den Kenan Karaman’a teklif

Sezon sonu Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi. Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti.

Galatasaray ciro ve karlılık olarak zirveye oturdu! GALATASARAY CİRO VE KARLILIK OLARAK ZİRVEYE OTURDU!
Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas iddiası! GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ARASINDA FLAŞ TAKAS İDDİASI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA