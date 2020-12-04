Galatasaray ve Başakşehir'den Kenan Karaman’a teklif
Sezon sonu Düsseldorf’la sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman’la ilgili önemli bir iddia geldi. Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye gelmek isterim” demişti.
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Sezon sonu Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi. Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti.