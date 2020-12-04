Galatasaray ve Başakşehir'den Kenan Karaman’a teklif

Sezon sonu Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi. Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN