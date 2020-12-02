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Trabzonspor'da Avcı etkisi!

Abdullah Avcı'nın gelişi sadece takıma değil, oyuncuların bireysel performansına çok olumlu etki yaptı. Baker, Trabzon formasıyla ilk golünü G.Birliği deplasmanında atarken, Ekuban da bu sezonki ilk golünü Erzurum maçında atıp 3 puanı getirdi.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Trabzonspor'da Avcı etkisi!

Abdullah Avcı'nın gelişi sadece takıma değil, oyuncuların bireysel performansına çok olumlu etki yaptı. Baker, Trabzon formasıyla ilk golünü G.Birliği deplasmanında atarken, Ekuban da bu sezonki ilk golünü Erzurum maçında atıp 3 puanı getirdi.

İDMAN ÖNCESİ NABIZ ÖLÇÜMÜ
Avcı'nın isteği doğrultusunda takıma yapılan testlere devam ediliyor. Dün futbolcuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri gerçekleşti.

YUSUF SARI VE HÜSEYİN DÖNDÜ
Sivas hazırlıklarını sürdüren Trabzon dün mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet idmanı yaptı. Sakatlıkları geçen Yusuf ve Hüseyin de idmana katıldı.

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