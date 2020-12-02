02 Aralık 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da hedef Marko Livaja!

ve ’de şu ana kadar beklediğini bulamayan Bordo-Mavili yönetim sezon başında da etmek istediği ama ikna edemediği ’yı bir kez daha gündemine aldı.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Trabzonspor'da hedef Marko Livaja!
Abdullah Avcı'nın gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan bir yandan da ara çalışmalarına başladı. Afobe ve Djaniny'den şu ana kadar beklediği verimi alamayan Bordo-Mavililer'de ilk hedefin forvet takviyesi olduğu öğrenildi. Yönetim sezon başında da listesinde olan Marko Livaja'yı yeniden gündemine aldı.



SEZON SONUNDA SERBEST
Trabzonspor'un kısa süre içinde Hırvat forvetin kulübü AEK ile görüşmesi bekleniyor. Livaja'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Bordo- Mavililer'in elini güçlendiriyor.



AVCI'DAN ONAY GELDİ
Abdullah Avcı'nın ile ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra transfere onay verdiği öğrenildi. 27 yaşındaki forvet sezon başında yapılan teklifi kabul etmemişti.

BU KEZ AYRILMAK İSTİYOR
Ancak 'da sezona oldukça kötü giren Hırvat futbolcunun bu kez ayrılığa daha sıcak baktığı belirtiliyor.
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