Trabzonspor'da hedef Marko Livaja!
Djaniny ve Afobe’de şu ana kadar beklediğini bulamayan Bordo-Mavili yönetim sezon başında da transfer etmek istediği ama ikna edemediği Marko Livaja’yı bir kez daha gündemine aldı.
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SEZON SONUNDA SERBEST
Trabzonspor'un kısa süre içinde Hırvat forvetin kulübü AEK ile görüşmesi bekleniyor. Livaja'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Bordo- Mavililer'in elini güçlendiriyor.
AVCI'DAN ONAY GELDİ
Abdullah Avcı'nın Marko Livaja ile ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra transfere onay verdiği öğrenildi. 27 yaşındaki forvet sezon başında yapılan teklifi kabul etmemişti.
BU KEZ AYRILMAK İSTİYOR
Ancak AEK'da sezona oldukça kötü giren Hırvat futbolcunun bu kez ayrılığa daha sıcak baktığı belirtiliyor.
Abdullah Avcı'nın gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor bir yandan da ara transfer çalışmalarına başladı. Afobe ve Djaniny'den şu ana kadar beklediği verimi alamayan Bordo-Mavililer'de ilk hedefin forvet takviyesi olduğu öğrenildi. Yönetim sezon başında da listesinde olan Marko Livaja'yı yeniden gündemine aldı.
SEZON SONUNDA SERBEST
Trabzonspor'un kısa süre içinde Hırvat forvetin kulübü AEK ile görüşmesi bekleniyor. Livaja'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Bordo- Mavililer'in elini güçlendiriyor.
AVCI'DAN ONAY GELDİ
Abdullah Avcı'nın Marko Livaja ile ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra transfere onay verdiği öğrenildi. 27 yaşındaki forvet sezon başında yapılan teklifi kabul etmemişti.
BU KEZ AYRILMAK İSTİYOR
Ancak AEK'da sezona oldukça kötü giren Hırvat futbolcunun bu kez ayrılığa daha sıcak baktığı belirtiliyor.