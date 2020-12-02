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UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev! Lokomotiv Moskova - Salzburg maçında düdük çaldı

FIFA kokartlı hakem , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan ile Salzburg arasındaki karşılaşmayı yönetti. Mücadeleyi Salzburg 3-1'lik skorla kazandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev! Lokomotiv Moskova - Salzburg maçında düdük çaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Rusya'da oynanan Lokomotiv Moskova - Salzburg karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı. Ali Palabıyık maçta iki takıma da 3'er sarı kart çıkardı.

Mücadeleyi 28 ve 41. dakikalarda Mergim Berisha ve 81. dakikada da Karim Adeyemi'nin golleri ile Salzburg 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 79. dakikada penaltıdan Anton Miranchuk kaydetti.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Salzburg puanını 4'e çıkarırken, Moskova ise 3 puanda kaldı.

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