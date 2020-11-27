Trabzonspor Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 3 puanı kaptı
Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor başkentte karşı karşıya geldi. Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kendini buldu. Karadeniz Fırtınası, Baker'in 45+1'de attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 3 puana uzandı.
Süper Lig'in 10. haftası Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla açıldı. Ankaragücü'ne konuk olan Trabzonspor, 1-0'lık galibiyetle 3 puana uzandı.
TEK GOL 45+1'DE GELDİ
Maça iyi başlayan konuk Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Ekuban ile yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi. Başkent ekibi Ankaragücü karşısında maçın üstünlüğünü elinde bulunduran Trabzonspor, ilk yarının son dakikasında serbest vuruş kazandı.
45+1'de topun başına gelen Lewis Baker, attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Karadeniz Fırtınası'nın üstünlüğüyle gidildi
TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI
Trabzonspor, Ankaragücü karşısında ikinci yarıda da etkili olan taraftı. Bordo mavililer yakaladığı pozisyonları gole çeviremese de kalesini gole kapatmayı başardı.
71. dakikada sarı kart gören Joao Pereira, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
10 kişi kalan Trabzonspor, üstünlüğünü korudu ve 5 dakikalık uzatmada skorun değişmesine izin vermedi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor, üst üste 2. maçında da galibiyetle ayrıldı.
İLK 11'LER
Ankaragücü'nün 11'i: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
İŞTE MÜCADELENİN DETAYLARI
Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.
Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.
Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.
Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.