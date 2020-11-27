Trabzonspor Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 10. haftası Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla açıldı. Ankaragücü'ne konuk olan Trabzonspor, 1-0'lık galibiyetle 3 puana uzandı.

TEK GOL 45+1'DE GELDİ

Maça iyi başlayan konuk Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Ekuban ile yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi. Başkent ekibi Ankaragücü karşısında maçın üstünlüğünü elinde bulunduran Trabzonspor, ilk yarının son dakikasında serbest vuruş kazandı.

45+1'de topun başına gelen Lewis Baker, attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Karadeniz Fırtınası'nın üstünlüğüyle gidildi

TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında ikinci yarıda da etkili olan taraftı. Bordo mavililer yakaladığı pozisyonları gole çeviremese de kalesini gole kapatmayı başardı.

71. dakikada sarı kart gören Joao Pereira, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Trabzonspor, üstünlüğünü korudu ve 5 dakikalık uzatmada skorun değişmesine izin vermedi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor, üst üste 2. maçında da galibiyetle ayrıldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

İLK 11'LER

Ankaragücü'nün 11'i: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

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İŞTE MÜCADELENİN DETAYLARI

Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.

Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.