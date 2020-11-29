Trabzonspor Avcı ile uyandı!

8 haftada kalesinde 15 gol gören Trabzonspor'un son iki maçtaki takım savunması gözle görülür şekilde düzeldi. Fırtına ilk 8 haftada elde ettiği 6 puanı son iki haftada topladı.gazeteler Trabzon'un galibiyetine geniş yer ayırdı. Karadeniz Gazetesi, "Teker teker Avlıyoruz" başlığını attı. Taka ise, "Trabzon'um senin yerin zirvelerdir" manşetin kullandı.