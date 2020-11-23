23 Kasım 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Perotti rüzgarı!

'de rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertli kurmayların uzun uğraşılar sonucunda Roma'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu tüm taraftarlara "İyi ki edilmiş" dedirtti. 'da çıktığı ilk maçta penaltı yaptıran ve o penaltıyı da gole çeviren Perotti, deplasmanında ilk kez 11'de şans buldu. Biri penaltıdan 2 klas gole imza atan Perotti top tekniği, top kapma yeteneği ve isabetli pasları ile adeta göz kamaştırdı. Teknik ekip, Perotti'nin yüzde 50 kapasite ile oynadığının farkında. Sezon başı idmanı görmeyen Arjantinli, çok daha etkili olabileceğinin adeta müjdesini veriyor.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Fenerbahçe'de Perotti rüzgarı!

Fenerbahçe'de Perotti rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertli kurmayların uzun uğraşılar sonucunda Roma'dan kadrosuna kattığı Arjantinli sol kanat oyuncusu tüm taraftarlara "İyi ki transfer edilmiş" dedirtti.

Antalya'da çıktığı ilk maçta penaltı yaptıran ve o penaltıyı da gole çeviren Perotti, Ankara deplasmanında ilk kez 11'de şans buldu. Biri penaltıdan 2 klas gole imza atan Perotti top tekniği, top kapma yeteneği ve isabetli pasları ile adeta göz kamaştırdı. Teknik ekip, Perotti'nin yüzde 50 kapasite ile oynadığının farkında. Sezon başı idmanı görmeyen Arjantinli, çok daha etkili olabileceğinin adeta müjdesini veriyor.

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