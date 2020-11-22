22 Kasım 2020, Pazar
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Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük şok!

Başakşehir engelini 3 golle aşan Siyah-Beyazlılar’da gözler, haftaya pazar günü Fenerbahçe’yle deplasmanda oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Kartal, Kadıköy’e 2 maçlık cezası onanan Ersin Destanoğlu ve dün sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz dışında tam kadro çıkacak.

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Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük şok!

Milli arada tam 8 futbolcusu koronavirüse yakalanan Siyah-Beyazlılar, 3 oyuncusunun tedavisinin tamamlanmasına rağmen bu tablodan dün akşam Başakşehir karşısında sadece Necip Uysal'dan yararlanabildi. Dolmabahçe'de oynadıkları zorlu karşılaşmadan 3 gollük galibiyetle ayrılan Kara Kartal'da gözler, haftaya pazar günü Fenerbahçe'yle deplasmanda oynanacak mücadeleye çevrildi.

Koronavirüs karantinasında bulunan tüm oyuncuların yeni haftada takıma katılmasını bekleyen teknik ekibe, dün yeni bir kötü haber geldi. Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasına itirazın reddedilmesi ve kararın onanması sonrasında, Başakşehir mücadelesine ceza sınırında çıkan Dorukhan Toköz de sarı kart görmesi sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sergen Yalçın, üst üste zorlu ikinci maçına bu 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

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