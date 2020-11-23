Bu bir takım oyunu! Fenerbahçe'de goller ve asistler tüm takıma yayıldı

FENERBAHÇE'YE ÖNLEM ALMAK ZOR



8 oyuncunun asist katkısı var. Zirvede 3 asistle Caner bulunuyor. Gollerin ve asistlerin tüm takıma yayılması Fenerbahçe'yi durdurulması çok daha zor bir takım haline getiriyor.

DEPLASMAN FENER İÇİN SORUN DEĞİL



Fenerbahçe için artık deplasman maçları sorun değil. Geçtiğimiz sezon 34 haftalık lig maratonunda deplasmanlarda 4 galibiyet alabilen Fenerbahçe, bu sezon bu rakama 9. haftada ulaşmayı başardı. 5 deplasman maçının 4'ünü kazanan Sarı- Lacivertliler sadece Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler 17 golün 12'sini de dış saha maçlarında atmayı başardı.