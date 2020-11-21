Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

EROL BULUT İLK 11'DE 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın 11'inden 2'si zorunlu 6 ismi değiştirdi. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.