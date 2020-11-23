Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'da 6 eksik!

Galatasaray'da Falcao sakat. Arda Turan, Babel, Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Kayseri'ye karşı oynayamayacak. Aslan eksiklerle sahne alacak.

ÜÇ FUTBOLCU İDMANA ÇIKTI

Cimbom, Kayseri maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları olan, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir kontrollü bir şekilde idmana çıktı.