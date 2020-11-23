23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'da 6 eksik!

Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'da 6 eksik!

Kayserispor maçı öncesi Aslan sakatlıklarla boğuşuyor. 'da Falcao sakat. , Babel, Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için ’ye karşı oynayamayacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'da 6 eksik!

Galatasaray'da Falcao sakat. Arda Turan, Babel, Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Kayseri'ye karşı oynayamayacak. Aslan eksiklerle sahne alacak.

ÜÇ FUTBOLCU İDMANA ÇIKTI
Cimbom, Kayseri maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları olan, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir kontrollü bir şekilde idmana çıktı.

Galatasaray Barcelonalı genç yıldızın peşinde! Dünya devi ile transfer rekabeti GALATASARAY BARCELONALI GENÇ YILDIZIN PEŞİNDE! DÜNYA DEVİ İLE TRANSFER REKABETİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Harekete geçildi GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDA YENİ TRANSFER SAVAŞI! HAREKETE GEÇİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA