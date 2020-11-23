Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'da 6 eksik!
Kayserispor maçı öncesi Aslan sakatlıklarla boğuşuyor. Galatasaray'da Falcao sakat. Arda Turan, Babel, Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Kayseri’ye karşı oynayamayacak.
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ÜÇ FUTBOLCU İDMANA ÇIKTI
Galatasaray'da Falcao sakat. Arda Turan, Babel, Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Kayseri'ye karşı oynayamayacak. Aslan eksiklerle sahne alacak.
ÜÇ FUTBOLCU İDMANA ÇIKTI
Cimbom, Kayseri maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları olan, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir kontrollü bir şekilde idmana çıktı.