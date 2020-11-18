A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Macaristan maçı açıklaması





"GALİBİYET İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Mert Günok, Türkiye'nin gruptaki tek yenilgisini Macaristan'dan almasına ilişkin soruya, "O karşılaşmayı pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz sezonun yeni sezonla karıştığı, takımların düzgün bir hazırlık dönemi geçiremediği ve dolayısıyla liglerin de başlamadığı bir zamanda oynamıştık. Bu kez durum farklı. Yarın akşamki Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.



