SON DAKİKA HABERİ: Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ile yeni bir oluşuma giren Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşılaşıyor.

Ravil Tagir, Yusuf Sarı, Burak Kapacak, Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman...

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alacak!



TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 | A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Türkiye U21 - Kosova U21 karşılaşması 17 Kasım 2020 Salı saat 19:00'da başladı.

Heyecanlı maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan canlı yayınla A Spor'da…

TÜRKİYE U21 ADAY KADRO

Ümit Milli Takımımızın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Yusuf Barası (Az Alkmaar)

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