İspanya'dan Almanya'ya tarihi fark

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. maçında İspanya, Almanya'ya ezici bir mağlubiyet yaşattı. İspanyollar, sahasında, Ferran Torres'in yıldızlaştığı maçta Panzerler'i 6-0 yendi.

İŞTE İLK 11'LER

İspanya: Simon, Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Olmo, Rodri, Canales, Koke, Torres, Morata

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay, Kroos, Sane, Gnabry, Timo Werner

İSPANYA'DAN TARİHİ FARK

İspanyol forvet Alvaro Morata, 17. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada sahneye çıkan Ferran Torres, skoru 2-0'a getirdi. 5 dakika sonra ise farkı 3'e getiren gol Rodri'den geldi. İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı kaldığı yerden devam eden Boğalar'da sahne yeniden Ferran Torres'in oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu; 55'te ve 72'de attığı gollerle hat-trick yaptı. Karşılaşmanın son golü ise 89. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Mücadele İspanya'nın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada İspanya %60 pas isabeti oynarken, Almanya %40'ta kaldı. Boğalar'ın 9 isabetli şutuna Panzerler cevap veremedi. Almanya, İspanya karşısında 0 isabetli şut ile maçı bitirdi.

66 YIL SONRA

Almanya'nın en son 5 fark yediği maç: Almanya 3-8 Macaristan (1954)