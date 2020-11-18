Dünya devleri Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde! Fenerbahçe harekete geçti
Alman Sky Sport News kanalında önceki akşam yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına alındı. Futbol uzmanları sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk için “Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” dedi. Program yorumcuları Ömer Faruk Beyaz’ı ‘Türk Messi’ olarak nitelendirdi.
Alman Sky Sport News kanalında önceki akşam yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına alındı.
Futbol uzmanları sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk için "Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor" dedi.
Program yorumcuları Ömer Faruk Beyaz'ı 'Türk Messi' olarak nitelendirdi.
FENERBAHÇE İMZA İÇİN BASTIRIYOR
Programda ayrıca Ömer Faruk Beyaz'ın Schalke 04 ve Borussia Dortmund tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.
İngiliz medyası da genç futbolcuya sezon başında Chelsea'nin ilgisi olduğunu yazmıştı. 36 kez çeşitli yaş gruplarında milli formayı giyen Ömer'i, Sarı- Lacivertli kurmaylar sözleşme uzatmak için ikna etmeye çalışıyor.