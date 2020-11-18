18 Kasım 2020, Çarşamba
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Dünya devleri Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde! Fenerbahçe harekete geçti

kanalında önceki akşam yayınlanan Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında ’nin genç yıldızı mercek altına alındı. uzmanları sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk için “Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” dedi. Program yorumcuları Ömer Faruk Beyaz’ı ‘’ olarak nitelendirdi.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Dünya devleri Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde! Fenerbahçe harekete geçti

kanalında önceki akşam yayınlanan Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında 'nin genç yıldızı mercek altına alındı.

uzmanları sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk için "Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor" dedi.

Program yorumcuları Ömer Faruk Beyaz'ı '' olarak nitelendirdi.

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Programda ayrıca Ömer Faruk Beyaz'ın Schalke 04 ve Borussia Dortmund tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.

İngiliz medyası da genç futbolcuya sezon başında Chelsea'nin ilgisi olduğunu yazmıştı. 36 kez çeşitli yaş gruplarında milli formayı giyen Ömer'i, Sarı- Lacivertli kurmaylar sözleşme uzatmak için ikna etmeye çalışıyor.

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