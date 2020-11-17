18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Konyaspor'da korona vakası

Konyaspor'da korona vakası

İttifak Holding 'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, koronavirüse yakalandı. Futbol Federasyonu yarın İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesi futbolcuların hepsine testi yapıldığını ve Sehic'in testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Konyaspor'da korona vakası

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun açıklamasında, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah tüm futbolcu ve teknik ekibe rutin olarak Kovid-19 testi yapıldığı, kaleci Sehic'in testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA VAKA VAR

Bu durumun ardından Sehic'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise ümit milli takımdan Luka Kacavenda ve Belmin Dizdarevic'in çağrıldığı duyuruldu. UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ile İtalya maçları için toplanan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda daha önce de Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic ve Samir Zeljkovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Türkiye U21 - Kosova U21: Maç sonucu 3-0 TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21: MAÇ SONUCU 3-0
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA