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Tenerife 85-72 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Son dakika haberleri...  , FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 'ye 85-72 mağlup oldu.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Tenerife 85-72 Galatasaray MAÇ SONUCU

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi Tenerife'ye konuk oldu. Sarı-kırmızı takım, TSİ 22.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından yayınlanan mücadele rakibine 85-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım organizasyonda ikinci mağlubiyetini yaşadı. Iberostar Tenerife ise ikinci galibiyetini aldı.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Iberostar Tenerife 20-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-25 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Iberostar Tenerife, üçüncü periyodunu 65-47 önde geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.

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