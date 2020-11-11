Türkiye-Hırvatistan (CANLI ANLATIM)

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Resmi maçlar öncesinde Hırvatistan'ı yenerek moral depolamak isteyen Millilerimizde kalede Uğurcan yer alırken, gol umudumuz ise Cenk Tosun olacak.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

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SLOVEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak maçın detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK MAÇ 1996'DA

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

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