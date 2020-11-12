Son dakika: Domagoj Vida koronavirüse yakalandı

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.