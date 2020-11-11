FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 91 - Bakken Bears 81
Son dakika haberi... FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı ağırladı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-81 kazandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk çeyrek: Galatasaray 15-25 Bakken Bears
SON DAKİKA HABERİ: FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 91-81 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar ikinci maçından galibiyetle ayrıldı.
Maçın ilk çeyreğini 25-15 geride tamamlayan Galatasaray, ikinci çeyrekte rakibini geçti ve ilk yarıyı 47-45 önde kapattı.
Bu dakikadan sonra rakibine üstünlük kuran Cimbom, mücadeleden 91-81'lik galibiyetle ayrılarak grupta ilk galibiyetini aldı.
İlk çeyrek: Galatasaray 15-25 Bakken Bears
İlk yarı: Galatasaray 47-45 Bakken Bears
Üçüncü çeyrek: Galatasaray 69-61 Bakken Bears
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)