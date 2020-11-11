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FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 91 - Bakken Bears 81

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , 'nda Danimarka ekibi 'ı ağırladı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-81 kazandı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 91 - Bakken Bears 81

SON DAKİKA HABERİ: FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 91-81 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar ikinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk çeyreğini 25-15 geride tamamlayan Galatasaray, ikinci çeyrekte rakibini geçti ve ilk yarıyı 47-45 önde kapattı.

Bu dakikadan sonra rakibine üstünlük kuran Cimbom, mücadeleden 91-81'lik galibiyetle ayrılarak grupta ilk galibiyetini aldı.

İlk çeyrek: Galatasaray 15-25 Bakken Bears
İlk yarı: Galatasaray 47-45 Bakken Bears
Üçüncü çeyrek: Galatasaray 69-61 Bakken Bears

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