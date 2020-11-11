Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

Yaptığı işleri tarihin kanıtlayacağını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu:



"beIN Sports ile biz öyle bir sözleşme yaptık ki bedava frekansı aldık. Münhasırlık sözleşmesini kaldırdık. Yani biz bugün istediğimizde D-Smart, Digiturk, Tivibu bütün platformlara girme hakkımızı aldık. Milyonlar değerindeki teçhizatın bedava devir hakkını aldık. Ben bunun için beIN Sports ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."



Cengiz, "Bir insanın kendini ben iyiyim ve ben doğruyum diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz. Bunu camiamız değerlendirecek. Taraftarımız değerlendirecek. Tarih değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

FUTBOL TAKIMININ PERFORMANSI



Sarı-kırmızılı futbol takımının performansından memnun olduğunu kaydeden Mustafa Cengiz, şunları aktardı:



"Sevgili hocamla geçen gün 4-5 saat bir aradaydık. Kötü oynayalım ama maçı alalım. Biz çok iyi oynadığımız Başakşehir maçında 1-1 berabere kaldık. İsterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta golü atalım. Hepimiz bunu istiyoruz. 8 tane bir takıma, 9 tane diğer takıma atalım, ben de bunu istiyorum. Ama hiç öyle değil. Hayallerimiz başka, gerçekler başka. Sahaya çıktığınızda diğer takımlar da müthiş oynuyor. Bugün siz 18-20 oyuncu transfer ediyorsunuz dünya çapında ama geliyorsunuz yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, oyuncularda mı yoksa yöneticilerde mi?"

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