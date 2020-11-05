Son dakika | Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakemi Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi...Fenerbahçe’nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Milan-Sparta Prag maçını yöneten Özkahya dışında yardımcıları Kerem Ersoy ile Cem Satman'ın da Covid-19'a yakalandıkları öğrenildi.
Merkez Hakem Komitesi, bugün Özkahya'nın yerine yeni bir atama yapacak ve hakemi teste gönderecek.
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