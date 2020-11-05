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Son dakika | Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakemi Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi...Fenerbahçe’nin Konyaspor maçına atanan ’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika | Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakemi Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Milan-Sparta Prag maçını yöneten Özkahya dışında yardımcıları Kerem Ersoy ile Cem Satman'ın da Covid-19'a yakalandıkları öğrenildi.

Merkez Hakem Komitesi, bugün Özkahya'nın yerine yeni bir atama yapacak ve hakemi teste gönderecek.

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