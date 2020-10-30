30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF'den flaş koronavirüs açıklaması! 4 hakem pozitif çıktı

TFF'den flaş koronavirüs açıklaması! 4 hakem pozitif çıktı

(), bir üst klasman hakemi ile üç klasman yardımcı hakeminin çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
TFF'den flaş koronavirüs açıklaması! 4 hakem pozitif çıktı

Yapılan açıklamada, hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ve 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin yapılacak tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA