Galatasaray'da devre arası transfer sürprizi!

ŞİMDİDEN ÇALIŞMA BAŞLADI

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın asıl hedefi Diagne'nin yerini yıldız bir isimle doldurmak: Hulk. 2016'dan bu yana Çin ekibi Shanghai SIPG'de forma giyen ve yeni yılla beraber boşa çıkacak olan Brezilyalı oyuncunun, Cim Bom'un radarında olduğu iddia edildi.