05 Kasım 2020, Perşembe
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2022 Futsal Avrupa Şampiyonası | Türkiye-Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

, yolunda son viraja giriyor. Türkiye, Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Yunanistan ile karşılaşacak.

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2022 Futsal Avrupa Şampiyonası | Türkiye-Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futsal Milli Takımı, 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası yolunda son viraja giriyor…

Türkiye, Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Yunanistan ile karşı karşıya geliyor!

Bu turu geçen ülke adını 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na yazdıracak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN PLAY-OFF TURU İLK MAÇI MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - Yunanistan play-off turu ilk maçı, 06 Kasım 2020 Cuma saat 18:00'da Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndan canlı yayınla A Spor'da.

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