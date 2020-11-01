01 Kasım 2020, Pazar
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Premier Lig'de dev maç: Arsenal, Manchester United'ı tek golle mağlup etti

maçları... 'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Stadı'nda 'i ağırladı. İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Premier Lig'de dev maç: Arsenal, Manchester United'ı tek golle mağlup etti

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Arsenal puanını 12'ye yükseltirken, lige iyi başlangıç yapamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 4 Kasım Çarşamba günü ağırlayacak.

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