Cenk Tosun 8 ay sonra sahalara döndü

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığından sonra ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Tosun, 69. dakikada Niels Nkounkou'nun yerine dahil oldu.

29 yaşındaki futbolcu son karşılaşmasına geçen son kiralık olarak oynadığı Crystal Palace ile 29 Şubat'ta Brighton & Hove Albion karşısında çıkmıştı. Milli futbolcu 246 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.