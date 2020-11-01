Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti

Basketbolumuzun efsane ismi, duayen Yalçın Granit yaşamını yitirdi.

88 yaşındaki Granit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

YALÇIN GRANİT KİMDİR?

Türk basketbolunun duayeni olan Yalçın Granit, Darüşşafka Lisesi'nden Galatasaray'a geçmiş ve Galatasaray'ın en skoreri olmuştu. Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı.