27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'de koronavirüs şoku! İki vaka tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs şoku! İki vaka tespit edildi

Son dakika haberleri... İngiltere 'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs şoku! İki vaka tespit edildi

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.

31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 44'e yükseldi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

Burak Yılmaz Lille forması ile üst üste 4 lig maçında gol attı BURAK YILMAZ LİLLE FORMASI İLE ÜST ÜSTE 4 LİG MAÇINDA GOL ATTI
Süper Lig kulübünde koronavirüs şoku! SÜPER LİG KULÜBÜNDE KORONAVİRÜS ŞOKU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA