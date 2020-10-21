21 Ekim 2020, Çarşamba
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Vedat Muriç'in forma giydiği Lazio, Dortmund'u mağlup etti

  F Grubu ilk karşılaşmasında 'u 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde maça kulübede başlayan Kosovalı golcü  ise, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020
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Vedat Muriç'in forma giydiği Lazio, Dortmund'u mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk karşılaşmasında Lazio ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Immobile, Hitz (K.K) ve Akpro kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Haaland'dan geldi.

MURİÇ İKİNCİ YARIDA

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi karşılaşmaya yedek başladı. 67. dakikada oyuna dahil olan Kosovalı golcü skora etki edemedi.

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