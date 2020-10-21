Vedat Muriç'in forma giydiği Lazio, Dortmund'u mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk karşılaşmasında Lazio, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde maça kulübede başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriç ise, 67. dakikada oyuna dahil oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk karşılaşmasında Lazio ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Immobile, Hitz (K.K) ve Akpro kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Haaland'dan geldi.
MURİÇ İKİNCİ YARIDA
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi karşılaşmaya yedek başladı. 67. dakikada oyuna dahil olan Kosovalı golcü skora etki edemedi.