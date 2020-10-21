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Barcelona'da 4 futbolcuya yeni sözleşme: Yeni serbest kalma bedelleri belli oldu

'nın Kulübü, futbolcularından Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet ve Frenkie de Jong'un sürelerini uzattı.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Barcelona'da 4 futbolcuya yeni sözleşme: Yeni serbest kalma bedelleri belli oldu

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculardan Pique'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e, kaleci Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e, Lenglet ve De Jong'un sözlemesinin ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

SERBEST KALMA BEDELLERİ GÜNCELLENDİ

Katalan kulübü, serbest kalma bedellerini ise Pique ve Ter Stegen'de 500 milyon avro, De Jong'da 400 milyon avro ve Lenglet'de 300 milyon avro olarak açıkladı.

Kovid-19 salgınından dolayı futbolcularının maaşlarını düşürmek için yarından itibaren müzakerelere başlayacak olan Barcelona'nın, görüşmelerden önce takımdaki 4 önemli isimle sözleşme yenilemesi dikkati çekti.

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