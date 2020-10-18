Göztepe - Fenerbahçe I CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 5. Haftasında İzmir temsilcisi Göztepe kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma saat 19.00'da hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

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SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Üst adalesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül de bu maç için İzmir'e götürülmedi.

Göztepe'de tedavileri süren Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da oynayamayacak.