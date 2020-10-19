Son dakika | Fenerbahçe Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı
Son dakika haberi...Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta sil baştan bir takım yapan Fenerbahçe, birçok isimle de yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerde son yolcu ise Garry Rodrigues oldu.
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Fenerbahçe, deneyimli yıldızı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti.
TRT Spor'un haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 29 yaşındaki kanat, Suudi Arabistan ekibine geri dönecek.
Rodrigues, 2019 kış transfer döneminde Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ittihad'a satılmıştı. Temmuz 2019'da ise Suudi ekibinden 2 sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistlik katkı sağladı.
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