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Son dakika | Fenerbahçe Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi...Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta sil baştan bir takım yapan , birçok isimle de yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerde son yolcu ise oldu.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika | Fenerbahçe Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, deneyimli yıldızı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti.

TRT Spor'un haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 29 yaşındaki kanat, Suudi Arabistan ekibine geri dönecek.

Rodrigues, 2019 kış transfer döneminde Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ittihad'a satılmıştı. Temmuz 2019'da ise Suudi ekibinden 2 sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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