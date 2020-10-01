Galatasaray Rangers maçı canlı yayın, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Rangers maçı canlı izleme yolları! teve2 frekansı bilgileri...
Galatasaray Rangers maçı canlı yayın, şifresiz nasıl izlenir? Temsilcimiz Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi ön elemesinde İskoçya temsilcisi Galsgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. teve2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler frekans bilgilerini araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA karşılaşmaların tek maç üzerinden oynanmasını karar verdi. İşte, Galatasaray Rangers maçı canlı yayın, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Rangers maçı canlı izleme yollarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Galatasaray Rangers maçı canlı yayın, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Rangers maçı canlı izleme yolları neler? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Maç teve2 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. teve2 kanalı frkans bilgilerine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
STAT: Ibrox Stadı
HAKEM: Andris Treimanis
SAAT: 21.45
YAYIN: Teve2
RANGERS: McGregor, Taverneir, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Kent, Morelos
YEDEKLER: McLaughlin, Ughelumba, Balogun, Ryan Jack, Itten, Jordan Jones, Jermain Defoe
TEKNİK DİREKTÖR: Steven Gerrard
GALATASARAY: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao
YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Etebo, Ryan Donk, Ömer Bayram, Sekidika, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan dahil oldu. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek organizasyon dışına itti.
Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek play-off turuna geldi.
KAZANAN TARAF GRUPLARA KALACAK
Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.
İKİ TAKIM DA SEZONA İYİ BAŞLADI
Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.
Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.
Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.
288. RANDEVU
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 287 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 382 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.