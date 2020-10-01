Son dakika: Galatasaray Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oldu. Karşılaşmanın 2. yarısında 2 gol yiyen Galatasaray, son dakikalarda bir gol bulsa da yeterli olmadı ve Avrupa'ya veda etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk 45 dakikada yakaladığı pozisyonlardan gol çıkartamadı.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Rangers'ın da ataklarından gol çıkmaması üzerine devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

ASLAN 2. YARIDA YIKILDI

Mücadelenin 2. yarısına iyi başlayan ekip Galatasaray olsa da, golleri bulan Rangers oldu. Ev sahibi Rangers, 52. dakikada Arfield ile öne geçti.

İlk golün ardından ataklarını sıklaştıran Rangers, Galatasaray savunmasını bir kez daha gafil avladı. Ev sahibi Rangers, 59. dakikada Tavernier'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Son dakikalara kadar pes etmeyen Galatasaray, Marcao ile 87. dakikada farkı 1'e indirdi.

Sarı kırmızılılar, Marcao'nun golünün ardından ataklarına devam etse de skoru eşitleyemedi. İskoçya'da 2-1 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İŞTE 2 TAKIMIN İLK 11'İ

Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Babel, Falcao.

ARDA TURAN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.