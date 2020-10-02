02 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: Beşiktaş'ın istediği Valentin Rosier İstanbul'da

'ın listesindeki 24 yaşındaki , İstanbul'a geldi. Fransız sağ bek Rosier'in sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Beşiktaş'ın istediği Valentin Rosier İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı 24 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Fransız sağ bek, buradan kalacağı otele geçti.

Geçen sezon Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Rosier'in, sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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