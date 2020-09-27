Galatasaray ve Fenerbahçe dev derbide yenişemedi! 0-0

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.

BU SEZON İLK KEZ KAZANAMADI

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 6 MAÇTIR YENEMİYOR

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

GALATASARAY, HÜKMEN MAĞLUBİYETİN UCUNDAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

FEGHOULI, TERİM'İ KIZDIRDI

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.

Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.

11 SARI KART ÇIKTI

Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, 90 dakika boyunca birbirlerine skor olarak üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın 36. dakikada Sofiane Feghouli ile bulduğu golün ofsayta takılması ile mücadele 0-0 sona erdi.

SAHAYA MEŞALE ATILDI

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbi maçında karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı.

Müsabakanın henüz başında stadyum dışından sahaya meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık yabancı maddenin oyun alanının dışına çıkarılmasının ardından maçı devam ettirdi.

TISSERAND İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.

SOSA İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.

FENERBAHÇE DERBİLERDE ÖNDE

Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlüğü bulunuyor. 392'nci kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelelerinde sarı-lacivertliler galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 önde. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 50, Galatasaray ise 34 galibiyet aldı. Fenerbahçe 536 gol atarken, Galatasaray ise 488 gol kaydetti.

DERBİNİN KRALI ZEKİ RIZA SPOREL

Türk ve dünya futboluna damga vuran rekabette ilk 7 maçında rakibine gol atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetine 5 yıl sonra ulaşabildi. İki takımın oynadığı maçlarda seyirci sayısı açısından da ilginç rakamlar göze çarpıyor. Rakiplerin aralarında yaptığı maçlardan en az seyircili olanını 14, en fazlasını ise 70 bin 125 kişi izledi.