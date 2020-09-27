Sivasspor Ankaragücü maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. hafta
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nün konuk ediyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinde hedef mutlak 3 puan... Saat 16'da başlayan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde anbean takip edebilirler.
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Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda başlayana mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...
Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil