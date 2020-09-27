27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sivasspor Ankaragücü maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. hafta

Sivasspor Ankaragücü maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. hafta

'in 3. haftasında evinde Ankaragücü'nün konuk ediyor. 'ın öğrencilerinde hedef mutlak 3 puan... Saat 16'da başlayan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinde anbean takip edebilirler.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2020
ABONE OL
Sivasspor Ankaragücü maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. hafta

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda başlayana mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA