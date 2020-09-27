Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları: Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın nasıl izlenir?
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları son saatlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük derbileri arasında bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi, dünyada milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Fatih Terim ve Erol Bulut, dev maça dakikalar kala ilk 11'lerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın nasıl izlenir? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları...
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları neler? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması dakikalar sonra yayınlanacak. Milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Fatih Terim ve Erol Bulut, dev maça dakikalar kala ilk 11'lerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın nasıl izlenir? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI NELER?
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi derbide forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı bu sayfada olacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.
Son 10 resmi maç
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.
Deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor
Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.
Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.