Beşiktaş - Rio Ave maçı canlı izleme yolları: CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı!
Beşiktaş - Rio Ave maçı canlı izleme yolları aranmaya devam ediyor. Kara kartalın Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile karşılacağı maç sonrasında üst tura çıkacak takım belli olacak. Sergen Yalçın’ın maç öncesi muhtemel 11’i netleşirken, Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda sorusu ise bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı canlı izleme yolları haberimizde...
CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. CBC Sport frekansı, evinde uydu alıcısı bulunan Beşiktaş taraftarlarının sorguladığı konulardan birisi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 20:00'da Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. İşte, CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı...
BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, 3. Ön eleme turunu geçerek bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş Rio Ave maçı öncesi futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında ayrıntılar belli oldu.
BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve D-Smart 20. Kanal'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
Kazanan play-off turuna yükselecek
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.
Sergen Yalçın yine yok
Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı. N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500