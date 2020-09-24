Galatasaray - Hajduk Split maçı canlı izleme yolları: CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı!
Galatasaray - Hajduk Split maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Fatih Terim’in maç öncesi muhtemel 11’i netleşirken, Galatasaray Hajduk maçı hangi kanalda sorusu ise bugünün en çok araştırılan konularından birisi oldu.
CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı, evinde uydu alıcısı bulunan Galatasaray taraftarlarının sorguladığı konulardan birisi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 21:00'da Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. İşte, CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı!
GALATASARAY HAJDUK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray 3. Ön eleme turunu da geçerek bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maç 20:00'da başlayacak.
GALATASARAY HAJDUK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray Hajduk maçı öncesi futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında ayrıntılar belli oldu.
TARİH:24.09.2020
SAAT: 20:00
HAKEM: Türk Telekom Spor Kompleksi Ali Sami Yen Stadyumu
YAYIN KANALI: Smart Spor
Karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre, Babel, Diagne
SARACCHİ FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da yarın sahaya çıkamayacak.
KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK
Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.