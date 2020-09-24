CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı, evinde uydu alıcısı bulunan Galatasaray taraftarlarının sorguladığı konulardan birisi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 21:00'da Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. İşte, CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı!

GALATASARAY HAJDUK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray 3. Ön eleme turunu da geçerek bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maç 20:00'da başlayacak.