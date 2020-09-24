Trabzonsporlu futbolcu Anders Trondsen ameliyat edildi
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Anders Trondsen, sağ diz ön çapraz bağının yırtılması nedeniyle ameliyat oldu. Bordo mavili camiadan yapılan açıklamada, Trondsen'in başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.
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Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Anders Trondsen'e bugün Oslo'da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.