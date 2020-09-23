Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave UEFA maçı hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanancak turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Turu geçen takım bir üst turda büyük ihtimalle Milan ile eşleşecek. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave UEFA maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve D-Smart 20. Kanal'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.