Beşiktaş'ta Asmir Begovic iddiası!

Asmir Begovic transferini teknik patron Sergen Yalçın'ın istediği belirtilirken, transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

Siyah Beyazlılarda kalenin 19 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na emanet edilmesi, zorlu lig maratonunda takımlarını destekleyecek olan taraftarı düşündürüyordu.

Kariyerinde Chelsea ve Milan gibi dev takımlar bulunan Asmir Begovic özellikle yan toplardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

ASMİR BEGOVİC KİMDİR?

20 Haziran 1987'de Trebinje'de dünyaya gelen Asmir Begovic 1.98 boyunda.

Asmir Begovic sırasıyla Portsmouth, Louivere, Macclesfield, Yeovil Town, Ipswich, Stoke City, Chelsea, Qarabağ ve Milan'da forma giydi.

İki defa yılın futbolcusu seçilen Asmir Begovic'in kariyerinde bir de Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.