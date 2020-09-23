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Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

, Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz'in takımıyla evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana ağrıları olan Atiba Hutchinson, evrak işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza katılmadı.

Takımla çalışmalara başlayan ama henüz hazır durumda olmayan Georges-Kevin N'Koudou da idmanda yer almadı.

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