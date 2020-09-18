Yeni Malatyaspor-Göztepe (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'de 2. haftasında açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının canlı anlatımı için ahaber.com.tr'deki haberimizi takip ediniz.
Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde rakibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İlk hafta sahasında 5-1 kazanan ve lider olan Göztepe ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır...
Yeni Malatyaspor - Göztepe ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Ndayishimiye, Hafez, Acquah, Ahmed, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Brown Ideye
Yeni Malatyaspor'un yedek kulübesinde Lukoki, Zuqui gibi yeni transferleri yer alırken Benjamin Tetteh yer almıyor. Göztepe'de ise yeni transfer olan kaleci Megyeri ayrıca Burekovic ile Pape Ndiaye yine yedek kulübesinde yer alıyor