Adım adım Terörsüz Türkiye! AK Parti'nin raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Türkiye, adım adım Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlerken komisyonun 'Terörsüz Türkiye' raporunu yılbaşına kadar tamamlanması planlanıyor. Sırada ise örgütün kampları tamamen boşaltması var. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda detaylar da netleşti. Ayrıca AK Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu. Detayları A Haber Muhabiri Kübra Bal aktardı.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, raporu yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün (17 Aralık) komisyonun koordinatör grup başkanvekilleri ile bir araya gelip rapor yazım sürecini masaya yatırdı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, pazartesi günü tekrar bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz" dedi. Yıldız, raporun yazımı 31 Aralık'a yetişmezse (komisyonun görev süresi bu tarihte doluyor) süre uzatımına gidebileceklerini kaydetti.
Sahada PKK'nın silah bırakması ise devam ediyor. Zap boşaltıldı, Gara'da boşaltma devam ediyor. Sonrasında Sincar ve Mahmur da boşaltılacak. Son olarak da yine Kandil'de boşaltma işlemleri söz konusu olacak.
AK Parti kurmayları da kendi raporlarına ilişkin çalışma yaptı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan raporda sürece ilişkin özel bir yasa çıkartılması önerilmişti.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız verirken AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda detaylar da netleşmeye başladı.
AK PARTİ RAPORU BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU
AK Parti tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye" raporu Erdoğan'a sunuldu. 15 bölümden ve 53 sayfadan oluşan raporun, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. A Haber Muhabiri Kübra Bal da detayları aktardı.
Kübra Bal'In aktardıkları şu şekilde: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında artık sona gelindi.
19 kez toplandı, 5 Ağustos'ta kurulan komisyon ve bugüne kadar da 19 toplantı gerçekleştirildi. Raporlama aşamasına geçildi. Komisyonda temsil edilen siyasi partiler hazırladıkları raporları tek tek Meclis Başkanlığı'na sunuyordu.
İşte geçtiğimiz saat dilimi içerisindeyse AK Parti, Terörsüz Türkiye için hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu ve rapor yarın öğleden önce Meclis Başkanlığı'na sunulmuş olacak.
15 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecinin hazırladığı raporunu öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu geçtiğimiz saat dilimi içerisinde de. Sonrasındaysa rapor yarın öğleden önce, 15 bölümden oluştuğunu da söyleyelim, işte o rapor yarın öğleden önce Meclis Başkanlığı'na ulaştırılmış olacak.
Uzun süredir aslında bu çalışmalar gerçekleştiriliyordu ve işte tamamlanmıştı. En son AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre de raporun 15 bölümden oluştuğunu ve aynı zamanda 53 sayfadan oluştuğunu da ifade edelim. Yarın da öğleden önce Meclis Başkanlığı'na sunuluyor olacak. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
AK PARTİ'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU A HABER'DE
Peki, raporda hangi başlıklar yer alıyor? Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
Raporda "Normalleşme için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Müstakil kanun üzerinde çalışılmalı. Sincar ve Mahmur da boşaltılacak." ifadelerine yer verildi.
Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: Öncelikle 5 Ağustos'ta "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyonda yaşananlar bugüne kadar ve komisyon dışında yaşananlar, açıklamalar ve de İmralı'dan gelen yine mesajlara da bu raporda yer verildi.
AK Parti'nin konuya yaklaşımı net bir şekilde ortaya konuldu. Bugüne kadar nasıl yaklaştı ve bundan sonraki yaklaşımına da yine raporda yer verildi.
"MÜSTAKİL KANUN ÜZERİNDE ÇALIŞILMALI"
Rapor'da şu ifade edildi; müstakil bir yasa gerektiği, yani müstakil bir yasayla yasal düzenlemelerin normalleşme için gerektiği ifade edildi. Normalleşme, tabii ki silahların bırakılmasıyla söz konusu olacak.
"NORMALLEŞME İÇİN YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"
Silahların tamamen bırakılmasından sonra normalleşme adımları çerçevesinde yasal düzenlemelerin de gündeme geleceği ifade edildi raporda. Peki bu müstakil yasada neler yer alacak? Türk Ceza Yasası'nda, Terörle Mücadele Yasası'nda, İnfaz Yasası'nda, Aynı zamanda Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişiklik öngörülüyor yine bu raporda. Müstakil bir yasa olacağı için de başka terör örgütlerinin yararlanmasının önü de yine bu düzenlemeyle kapatılmış olacak.
"SİNCAR VE MAHMUR DA BOŞALTILACAK"
Sahadaki gelişmelerde bir taraftan gözler, kulaklar; oradan gelecek haberlerde... Sahada neler yaşanıyor? İşte bu konuda da aldığımız bilgilere göre şu anda: Gara'da boşaltma çalışması yapılıyor. Zap, Bahar Tepe ve Hafter boşaltıldı, buradaki kamplar boşaltıldı. Sonrasında Sincar ve Mahmur da boşaltılacak. Son olarak da yine Kandil'de boşaltma işlemleri söz konusu olacak. Tabii şunu da ifade ediyorlar gelen kaynaklar; şu anda çalışmaların aslında hızlı gittiğini ama son dönemde yavaşlama olduğunu ifade ediyorlar. Bunun sebebinin de Suriye'deki gelişmeler olduğunu yine ifade ediyorlar.
"AK PARTİ'NİN RAPORU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDEN SONRA VERİLECEK"
Şunu da ifade edelim; rapor ne zaman Meclis Başkanlığına verilecek? AK Parti'nin raporu Cumhurbaşkanı ile görüşmeden sonra verilecek. Cumhurbaşkanı ile görüşmenin de bu akşam ya da yarın gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Yani hafta sonuna kadar ya da hafta sonu bu raporun Meclis Başkanlığına teslim edilmesi bekleniyor.
Tabii şunu da ifade edelim, son nokta konulmadı raporda çünkü Cumhurbaşkanı'nın da önerileri olabilir ya da itiraz ettiği noktalar olabilir raporda. İşte bunlar da kuşkusuz raporda yer alacak; o nedenle son nokta henüz konulmadı diyebiliriz. Bu arada 16:00'da Meclis Başkanı koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek, bir anlamda yol haritası belirlenecek. Ortak bir rapordan söz ediliyor ancak AK Parti'den aldığımız bilgilere göre "Neden ortak bir rapor olsun, bütün partiler kendi raporlarını kamuoyuna açıklasın" şeklinde de görüşler ifade ediliyor "
