"TRABZON İLE TRONDHEIM BENZİYOR"

Trabzon'da hiç yabancılık çekmediğini vurgulayan Anders Trondsen, "Trabzon aslında Norveç'te yaşadığım Trondhem şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım" dedi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Trondsen, "Takıma ilk baktığımda gerçekten zeki oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuzu görüyorum. Böyle oyuncularla oynamak her zaman daha kolaydır. Ne yapmaları, nerede olmaları gerektiğini bilen oyuncularla oynamak her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu kadar akıllı ve çabuk düşünebilen oyuncuların takımınızda olması alışma sürecindeki bir oyuncu için de çok önemlidir. Seviye Norveç'te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye. Geldiğimde kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. Takımımızın iyi ve kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GOL KATKISI DA SAĞLAYACAĞIM"

Oyun stiliyle ilgili bilgi veren futbolcu, şunları söyledi:

"Sörloth'un da bahsettiği gibi iyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmayı seven, topla oynamayı ve pas yapmayı seven bir oyun tarzım var. Orta sahada hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bazen de kayarak müdahaleleri yapmayı seven bir oyun tarzım var. Şut atma fırsatı bulduğumda takımımıza skor anlamında da pek çok katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bunları hep birlikte göreceğiz."