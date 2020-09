"SÖRLOTH İLE HER GÜN KONUŞTUK"

Transferinden önce Trabzonspor hakkında Sörloth'tan her gün bilgi aldığını anlatan Trondsen, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Rosenborg'da son maçımı yaklaşık iki hafta önce oynamıştım. Koronavirüs nedeniyle biraz gecikmeler yaşandı ama sonra Trabzon'a gelerek sağlık testlerinden geçtim. Aslında 4-5 gün gecikmeli de Trabzon'a gelebilirdim ama bunu istemedim. Çünkü Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen buraya dahil olmam gerektiğini düşündüm. O dönemde neredeyse her gün görüntülü olarak Sörloth ile görüşüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelmeden önce takımı tamamen tanıyordum. Sörloth olmasa da Trabzonspor'a gelebilirdim çünkü ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyorum. Trabzonspor'a gelmek benim kararımdı ama tabii ki transfer sürecimde neredeyse her gün Sörloth ile konuşarak Trabzonspor hakkında bilgi edindim" diye konuştu.

"SÖRLOTH'UN PERFORMANSI TAM BİLİNMİYOR"

Anders Trondsen, Sörloth'un performansının ülkesinde tam olarak bilinmediğini kaydetti. Trondsen, "Norveç'teki TV yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayınlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth'un performansı Norveç'te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi özgüvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Ben de aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.